Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver tentato un furto nell'abitazione di un agente del commissariato di Empoli, Firenze,, sfociato poi in una rapina impropria con lesioni ai danni del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ruba casa Ruba in casa del poliziotto, che lo sorprende: arrestato dopo colluttazione LA NAZIONE Dal New York Times a Casa De Rodis: Il volto dell’infermiera simbolo della lotta al Coronavirus

Ruba in casa del poliziotto, che lo sorprende: arrestato dopo colluttazione

