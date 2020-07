Ronaldo e Georgina sullo yacht, parole al miele: "Compagna speciale" (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA - Qualche ora di vacanza per Cristiano Ronaldo , che si è goduto il giorno di pausa dagli allenamenti su uno yacht, con la Compagna Georgina Rodriguez . Il fuoriclasse della Juventus ha ... Leggi su corrieredellosport

Sicilianodoc7 : RT @tuttosport: #Ronaldo sullo yacht, dedica a #Georgina: 'Compagna speciale' ?? - tuttosport : #Ronaldo sullo yacht, dedica a #Georgina: 'Compagna speciale' ?? - sportli26181512 : Ronaldo e Georgina sullo yacht, parole al miele: 'Compagna speciale': La stella della Juve si concede un po' di rel… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: La dedica Instagram di CRISTIANO RONALDO alla sua Georgina - TUTTOJUVE_COM : La dedica Instagram di CRISTIANO RONALDO alla sua Georgina -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo Georgina

Corriere dello Sport

TORINO - Relax per Cristiano Ronaldo, che ha sfruttato il giorno di pausa dagli allenamenti concesso da Maurizio Sarri, per passare qualche ora al mare, su uno yacht, con la fidanzata Georgina ...ROMA - Qualche ora di vacanza per Cristiano Ronaldo, che si è goduto il giorno di pausa dagli allenamenti su uno yacht, con la compagna Georgina Rodriguez. Il fuoriclasse della Juventus ha pubblicato ...