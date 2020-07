Romina Power rimane senza parole: la cantante vive un grande dolore (Di venerdì 17 luglio 2020) Questo articolo Romina Power rimane senza parole: la cantante vive un grande dolore è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power ha dovuto attraversare nella sua vita momenti molto difficili e dolorosi, ma questa volta la donna non ci sta. Ecco cosa è successo. Romina Power si è detta profondamente amareggiata e sconvolta da un tremendo episodio accaduto nelle scorse ore quando una trasmissione spagnola, Lazos de sangre, ha dedicato un’intera puntata alla scomparsa … Leggi su youmovies

Raiofficialnews : Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e… - PatimoStefano : “Questa volta toccato il fondo”, Romina Power contro trasmissione su figlia Ylenia - barinewstv : “Questa volta toccato il fondo”, Romina Power contro trasmissione su figlia Ylenia - CorriereQ : “Questa volta toccato il fondo”, Romina Power contro trasmissione su figlia Ylenia - VlaKor : #?????? Tu soltanto tu (Mi hai fatto i - Al Bano & Romina Power - [Romantic Collection Italian No.06] -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Romina Power ha dovuto attraversare nella sua vita momenti molto difficili e dolorosi, ma questa volta la donna non ci sta. Ecco cosa è successo. Romina Power si è detta profondamente amareggiata e sc ...La storia tristissima della famiglia Carrisi, nonostante siano passati tantissimi anni dal giorno in cui di Ylenia, la primogenita di Albano e Romina Power non si è saputo più nulla salvo poi sapere d ...