Romeo Beckham, che tocco di palla nei palleggi con il padre (Di venerdì 17 luglio 2020) MIAMI, Florida, - Con Brooklyn non è andata benissimo, dopo aver provato a farlo allenare nelle giovanili di Los Angeles Galaxy, Psg e Arsenal, alla fine David Beckham ha abbandonato i progetti di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Romeo Beckham, che tocco di palla nei palleggi con il padre: Il 17enne figlio di David mostra una certa affinità co… - mythmakinvg : sono più presa dalla ragazza di romeo beckham che da lui - IOdonna : Romeo Beckham innamoratissimo di Mia Regan: farà sul serio come il fratello Brooklyn con Nicola Pelz? - _cgregoris : Potrei cambiare idea sul matrimonio se ...... .... Me lo chiedessero Aron Piper o Romeo Beckham Sí, sono una ragazza di poche pretese - VanityFairIt : È tempo d'amore per i Beckham. Dopo l'annuncio di Brooklyn, primogenito di David e Victoria ormai prossimo alle noz… -

Ultime Notizie dalla rete : Romeo Beckham Romeo Beckham è innamoratissimo della modella Mia Regan Io Donna Romeo e David Beckham, il palleggio tra i due è d'alta scuola

Il 17enne mostra una certa qualità con il pallone, rendendo orgoglioso il papà: "La pratica rende perfetti. Tale padre, tale figlio" MIAMI (Florida) - David Beckham ci aveva provato con Brooklyn, il s ...

Romeo Beckham, che tocco di palla nei palleggi con il padre

MIAMI (Florida) - Con Brooklyn non è andata benissimo, dopo aver provato a farlo allenare nelle giovanili di Los Angeles Galaxy, Psg e Arsenal, alla fine David Beckham ha abbandonato i progetti di car ...

Il 17enne mostra una certa qualità con il pallone, rendendo orgoglioso il papà: "La pratica rende perfetti. Tale padre, tale figlio" MIAMI (Florida) - David Beckham ci aveva provato con Brooklyn, il s ...MIAMI (Florida) - Con Brooklyn non è andata benissimo, dopo aver provato a farlo allenare nelle giovanili di Los Angeles Galaxy, Psg e Arsenal, alla fine David Beckham ha abbandonato i progetti di car ...