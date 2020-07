Roma, questione Zaniolo: una (esagerata) pubblica reprimenda che si poteva evitare? (Di venerdì 17 luglio 2020) L'ingresso in campo di Nicolò Zaniolo nella gara (poi vinta) della Roma contro il Verona ha lasciato strascichi. Non positivi come quelli di Brescia, dove il talento giallorosso è tornato al gol dopo più di 200 giorni, tutt'altro. AS Roma v Hellas Verona - Serie A L'esterno - ma anche mezz'ala, trequartista e falso nueve - ha prima rischiato un cartellino rosso per un'entrataccia su Empereur, ricevendo un giallo (e la grazia) dall'arbitro Maresca. Al fischio finale Zaniolo ha poi ricevuto... Leggi su 90min

TizianoFerro : L’unica e la sola. L’inimitabile. Come il suo Capitano. E non è questione di squadre, è questione ???? ????????. Quanto m… - SebastianoRus10 : RT @UIconoclasta: @marioadinolfi Il problema è saper cercare e leggere: nella questione della Lega, la responsabilità è diretta. Nella ques… - lalla_tzn : RT @TizianoFerro: L’unica e la sola. L’inimitabile. Come il suo Capitano. E non è questione di squadre, è questione ???? ????????. Quanto mi manc… - SalvatoreSen99 : RT @testagrigia: Ho assolutamente bisogno del fermo immagine di #BrunoPeres steso per terra con #Maresca che lo fissa. Vi prego, questione… - tashunkawitko6 : @alt_eq @Anna33289994 @utente_libero @PagineRomaniste È una questione di impostazione -