Roma, omicidio in strada: uomo freddato vicino alla sua casa in zona Divino Amore (Di venerdì 17 luglio 2020) Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in strada stamattina a Roma. E’ accaduto intorno alle 10.30 in via Sparanise, in zona Divino Amore. La vittima, un 48enne, si trovava nei pressi della sua abitazione. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Divino Amore e della Compagnia di Pomezia che indagano sulla vicenda. L'articolo Roma, omicidio in strada: uomo freddato vicino alla sua casa in zona Divino Amore proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

mummy53690440 : Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, omicidio in strada al Divino Amore: ucciso a colpi di pistola fuori casa - Ettore572 : RT @leggoit: Roma, omicidio in strada al Divino Amore: ucciso a colpi di pistola fuori casa - leggoit : Roma, omicidio in strada al Divino Amore: ucciso a colpi di pistola fuori casa - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: #Omicidio choc a #Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola #carabinieri #divinoamore -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omicidio Omicidio choc a Roma, ucciso davanti casa a colpi di pistola Il Tempo Speciale difesa: Fiano a Orfini, dividere il Pd tra buoni e cattivi è assurdo e inaccettabile

Roma, 17 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - Il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Emanuele Fiano, afferma: "Anche io e tutto il Pd, come te, Matteo Orfini, sappiamo bene da che parte st ...

Roma, uomo ucciso in strada a colpi di pistola

Omicidio in mattinata alla periferia sud di Roma. Un uomo italiano di 48 anni è stato ucciso vicino al Divino Amore, in località Spregamore. La vittima sarebbe stata freddata a colpi di pistola fuori ...

Roma, 17 lug 13:30 - (Agenzia Nova) - Il deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Emanuele Fiano, afferma: "Anche io e tutto il Pd, come te, Matteo Orfini, sappiamo bene da che parte st ...Omicidio in mattinata alla periferia sud di Roma. Un uomo italiano di 48 anni è stato ucciso vicino al Divino Amore, in località Spregamore. La vittima sarebbe stata freddata a colpi di pistola fuori ...