Roma, Morricone ricordato in Campidoglio: "Auditorium avrà il suo nome". Virginia Raggi ha organizzato l'evento alla presenza dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia Mattinata speciale in quel del Campidoglio. Virginia Raggi e la giunta capitolina ha voluto rendere omaggio al maestro Ennio Morricone, all'interno di una seduta speciale del consiglio per intitolare al grande musicista l'Auditorium

