Roma, Fonseca sorride: Smalling torna ad allenarsi col gruppo (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma - Paulo Fonseca può tirare un sospiro di sollievo , Chris Smalling è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il difensore inglese, dopo dodici giorni di stop per il problema muscolare all'adduttore ... Leggi su corrieredellosport

In vista della gara con l'Inter la buona notizia per la Roma è il ritorno in gruppo di Chris Smalling, anche se è difficile immaginare il difensore inglese titolare contro i nerazzurri. Per questo ...ROMA. – Thrilling scudetto. Lo strano finale di stagione, fatto di partite a raffica, forma fisica incerta e qualche infortunio, cambia di continuo lo scenario della Serie A. E anche se la Juve resta ...