Roma, dipendenti Ama sezionavano le salme: al cimitero Flaminio lo scandalo delle finte cremazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) dipendenti dell'Ama che sezionano le salme, le tagliano con un coltello, buttano i resti nell'ossario comune: sono immagini devastanti quelle che vengono dal cimitero Flaminio, risalenti a gennaio e ... Leggi su leggo

repubblica : Truffa sulle cremazioni a Roma, 15 indagati: ci sono anche dipendenti Ama - fanpage : Si è recato in ospedale, non ha atteso l’esito del tampone ed è tornato a casa dopo aver fornito un indirizzo falso - Dario70864607 : RT @ivocamic: CADAVERI SMEMBRATI Altro scandalo a #Roma #CimiteroFlaminio Corpi smembrati per non fare la cremazione IL DEGRADO DELLA CAPI… - ausoloda : RT @ItalyQanons: Roma, dipendenti Ama sezionano le salme: scandalo finte cremazioni al cimitero Flaminio - raffo1900 : RT @ItalyQanons: Roma, dipendenti Ama sezionano le salme: scandalo finte cremazioni al cimitero Flaminio -