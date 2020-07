Roma, cimitero Flaminio: dipendenti Ama sezionavano le salme per incassare i soldi della cremazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Una macabra scoperta è stata fatta all’interno del cimitero Flaminio a Prima Porta, a Roma. I cadaveri in attesa di cremazione venivano fatti a pezzi da operatori Ama e gettati nelle fosse comuni. Alle famiglie però, tramite accordi con le agenzie funebri, veniva fatta pagare la cremazione, che di fatto non avveniva. Gli episodi, al momento solo sei accertati, sono avvenuti tra gennaio e febbraio 2020, prima dunque del lock-down. Il tutto è stato scoperto grazie alle investigazione dei Carabinieri, i quali, grazie a diverse videocamere nascoste, hanno immortalato quanto facevano i dipendenti dell’Ama per “arrotondare” lo stipendio. Leggi anche –> Il ‘mostro di Foligno’ potrebbe tornare in libertà: Luigi ... Leggi su urbanpost

