Roma, chiudono il cagnolino nel sacco dell’immondizia e lo buttano tra i rifiuti: lui riesce a bucare la busta e… (Di venerdì 17 luglio 2020) Gettato come una scarpa vecchia o come un avanzo, messo dentro il sacco dei rifiuti e poi buttato in strada, tra i cassonetti strapieni, in mezzo agli altri sacchi dell’immondizia, in attesa di essere ritirati dal compattatore AMA, che ne avrebbe decretato la morte. Ma lui, un cagnolino anziano, di morire così non ne voleva sapere e con la forza della disperazione è riuscito a bucare la busta dove era stato chiuso – nella speranza forse di farlo soffocare prima dell’arrivo di qualcuno che si accorgesse della sua presenza – e ha iniziato ad abbaiare con tutta la sua forza, tanto da attirare l’attenzione di una coppia, che immediatamente lo ha soccorso e poi portato al canile della Muratella per i controlli veterinari. E’ successo oggi a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

