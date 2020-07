Roma, cadaveri smembrati per finte cremazioni al cimitero di Prima Porta (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, cadaveri smembrati per finte cremazioni al cimitero di Prima Porta In un video, realizzato tra gennaio e febbraio grazie alle telecamere nascoste dai carabinieri, è ripreso tutto lo scempio perpetrato ai danni di alcuni defunti, i cui cadaveri venivano letteralmente smembrati per pratiche di finte cremazioni al cimitero di Prima Porta, a Roma. Nel filmato, pubblicato da Il Messaggero, si vedono alcuni dipendenti dell’Ama mentre vivisezionano alcuni cadaveri con l’obiettivo di arrotondare lo stipendio. Secondo la Procura di Roma, che dopo la chiusura delle ... Leggi su tpi

