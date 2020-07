Roma 2020: Mi chiamo Francesco Totti in anteprima alla Festa del cinema (Di venerdì 17 luglio 2020) Mi chiamo Francesco Totti, il film di Alex Infascelli sull'ex n°10 della Roma, sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma 2020. Roma 2020 comincia a svelare il suo programma, in cui anche Mi chiamo Francesco Totti ha trovato uno spazio d'onore: come annunciato dal direttore Antonio Monda, e del presidente Laura Delli Colli con il direttore generale Francesca Via, il film di Alex Infascelli dedicato alla vita e alla carriera del campione sarà presentato in anteprima nella kermesse Romana. È la notte che precede l'addio al calcio e ... Leggi su movieplayer

repubblica : Roma, bar e ristoranti, il prezzo della crisi gli incassi precipitano fino a - 80% - OfficialASRoma : #ASRoma e Nike risolvono l’accordo di partnership. Leggi la notizia ?? - Rinaldi_euro : Hanno messo ko Roma. Cha aspettano Raggi e Zingaretti a chiedere a Conte di intervenire? - Il Tempo - ProlifeCerLad : RT @rep_roma: L'Auditorium di Roma intitolato a Ennio Morricone: sì dell'Assemblea capitolina. Il figlio: 'Era casa sua' [di MARINA DE GHAN… - Gabri2795 : RT @SkySport: Mi chiamo Francesco Totti: il film sul Capitano in anteprima alla Festa del Cinema di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 2020 Weekend a Roma: gli eventi di sabato 18 e domenica 19 luglio RomaToday Coronavirus in Italia: 11 morti e 233 nuovi contagi rispetto a ieri

ROMA - È stabile il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi ...

Basket in carrozzina, Gabriele Carichino della Lupiae Team Salento convocato in Nazionale

Per l’atleta 21enne di Aradeo si tratta della prima chiamata in azzurro. Un traguardo, frutto di una crescita esponenziale sotto la guida del coach Andrea Calò. La ripartenza della nazionale italiana ...

ROMA - È stabile il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi ...Per l’atleta 21enne di Aradeo si tratta della prima chiamata in azzurro. Un traguardo, frutto di una crescita esponenziale sotto la guida del coach Andrea Calò. La ripartenza della nazionale italiana ...