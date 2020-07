Rodrigo Alves, il Ken umano oggi è Jessica: “Voglio un bambino e un uomo che mi ami” (Di venerdì 17 luglio 2020) Rodrigo Alves è diventato noto in tutto il mondo perché soprannominato “Ken umano” in seguito a numerosissimi interventi chirurgici per assomigliare alla celebre bambola. oggi Rodrigo non esiste più ed è diventato Jessica, una donna a tutti gli effetti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip del 2018 ha spiegato, durante un suo intervento al talk inglese ‘This Morning’, che da oggi in poi il suo nome è Jessica e ha intenzione di avviare le pratiche affinché il nuovo nome sia riconosciuto dallo Stato. A gennaio, infatti, ha iniziato una serie di operazioni per diventare donna. “Mi sono evoluta come persona e come essere umano. Sono nata donna transgender. ... Leggi su ilfattoquotidiano

