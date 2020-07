Roberto Manobianco, il suo nuovo singolo “Primo Passo” (Di venerdì 17 luglio 2020) Da martedì 14 luglio è in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “PRIMO PASSO” . Il nuovo singolo di Roberto Manobianco. Il brano racconta i pensieri di chi prova a mettersi in gioco nella giungla delle relazioni. Inoltre per la timidezza o per il troppo zelo perde la propria occasione. «Primo Passo è un brano che nasconde dell’ironia e ci rivela i pensieri, le incertezze e le paure di un ragazzo che è l’opposto del playboy ma che prova a mettersi in gioco ottenendo scarsi risultati» Il video per la regia di Angelo Pace è completamente girato tramite animazione 3D, fatto di personaggi e sfondi animati. Il tutto senza alcuna presenza umana ma raccontando in maniera sottile, la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

