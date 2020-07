Rivaldo a tutto campo: “Napoli grande pericolo per il Barça. Lautaro? Può sostituire Messi e Suarez” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la debacle balugrana contro l'Osasuna ci sono due grandi incertezze in casa Barcellona. La prima riguarda la prossima sfida di Champions contro il Napoli. La squadra di Gattuso ha dimostrato di essere in forma e dopo la ripresa è riuscita inoltre nella conquista della Coppa Italia. Gli azzurri hanno incamerato gli schemi e le tattiche dell'allenatore e l'impegno messo in campo da giocatori in scadenza dimostra la grande stima tra Gattuso e il gruppo. La seconda grossa incognita riguarda invece l'arrivo, o meno, di Lautaro Martinez.Rivaldo: "BARÇA, IL NAPOLI FA PAURA"caption id="attachment 993387" align="alignnone" width="300" Rivaldo (Getty Images)/captionA proposito di questi due temi ha parlato l'ex stella blaugrana Rivaldo. Il brasiliano ex Pallone d'Oro durante ... Leggi su itasportpress

