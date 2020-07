Risultati Serie B 35ª giornata LIVE: pari tra Pescara e Frosinone [FOTO e CLASSIFICA] (Di venerdì 17 luglio 2020) Risultati Serie B – Si gioca la trentacinquesima giornata di Serie B. Un turno davvero molto importante per tutti gli obiettivi. Il Crotone vuole mantenere il secondo posto e affronta una Salernitana in salute. Pordenone e Spezia non vogliono mollare e proveranno a conquistare i tre punti rispettivamente contro Cosenza e Venezia. Per le zone basse della CLASSIFICA la Juve Stabia sfida il Chievo, delicatissimo scontro Perugia-Cremonese. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati DI Serie B Venerdì 17 luglio ore 18.45 Pescara-Frosinone 1-1 ore 21 Benevento-Livorno Cittadella-Ascoli Crotone-Salernitana Empoli-Entella Juve ... Leggi su calcioweb.eu

La storia del calcio insegna che non è obbligatorio essere amici per la pelle per ottenere risultati e che negli ambienti sani spesso e volentieri le tensioni vengono trasformate in energia ...

C’è molta incertezza ai vertici, almeno stando a quanto riporta Blogo: ai piani alti non avrebbero preso ancora alcuna decisione ed è evidente che ci sia bisogno di tempo onde evitare ripercussioni ...

