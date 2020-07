Risultati Serie B 35ª giornata, apre Pescara-Frosinone (Di venerdì 17 luglio 2020) Risultati Serie B – Si gioca la trentacinquesima giornata di Serie B. Un turno davvero molto importante per tutti gli obiettivi. Il Crotone vuole mantenere il secondo posto e affronta una Salernitana in salute. Pordenone e Spezia non vogliono mollare e proveranno a conquistare i tre punti rispettivamente contro Cosenza e Venezia. Per le zone basse della classifica la Juve Stabia sfida il Chievo, delicatissimo scontro Perugia-Cremonese. Di seguito il programma completo e la classifica. I Risultati DI Serie B Venerdì 17 luglio ore 18.45 Pescara-Frosinone ore 21 Benevento-Livorno Cittadella-Ascoli Crotone-Salernitana Empoli-Entella Juve Stabia-Chievo Perugia-Cremonese Pisa-Trapani Pordenone-Cosenza Spezia-Venezia LA ... Leggi su calcioweb.eu

Nel presentare i risultati di Serie B per la 35^ giornata abbiamo parlato di due verdetti, ma in realtà ce ne sarebbe un terzo: grazie alla vittoria contro il Pordenone, il Crotone ha ufficializzato l ...

