Risarcimento per danni da Covid | lo stato dell’arte

A distanza di oltre quattro mesi dall'inizio della pandemia, è plausibile tentare un primo bilancio delle possibili conseguenze, sul piano risarcitorio (della responsabilità civile), di tutti gli eventi freneticamente succedutisi a far data dal primo contagiato italiano di Vo' Euganeo. All'inizio, e precisamente in sede di lavori di conversione del Decreto Legge nr. 15 del 2020, il legislatore aveva pensato di introdurre una norma che fungesse da "ombrello protettivo" nei confronti degli operatori sanitari sia a livello civile che a livello penale, contro le possibili azioni di Risarcimento delle vittime del Covid-19. L'idea pareva ben motivata, in considerazione della peculiarità connotante l'emergenza sanitaria in atto. Essa era – a tutti gli effetti – una novità ...

