Ripartire senza plastica: italiani più sostenibili dopo l'emergenza Coronavirus

Gli italiani dopo l'emergenza si sono riscoperti più sostenibili. E' aumentata l'attenzione all'ambiente, in particolare ai problemi legati al cambiamento climatico e all'inquinamento da plastica. Lo confermano anche i dati raccolti dalla piattaforma sodachallenge.it di SodaStream, nata come gioco in tempo di lockdown ma che con il tempo si è rivelata un vero e proprio diario della sostenibilità degli italiani. Circa 4500 persone infatti, dal 23 aprile alla fine di giugno, hanno tenuto traccia del gesto sostenibile rappresentato dall'utilizzo del proprio gasatore, contando i litri di acqua bevuti, le bottiglie di plastica risparmiate e le tonnellate di PET non immesse nell'ambiente.

Ultime Notizie dalla rete : Ripartire senza Ripartire senza plastica: italiani più sostenibili dopo l’emergenza Coronavirus Meteo Web Modena. I comitati scuola scrivono al Comune: «Tamponi e test per docenti e bidelli»

la lettera Una lettera aperta all’assessore comunale all’Istruzione Grazia Baracchi per chiedere chiarezza e rispetto per la scuola, per ripartire a settembre in sicurezza e senza che l’educazione cul ...

Mercato auto Europa, i dati: la ripresa è dura

Il mercato auto in Europa è ancora in calo, la situazione si è leggermente ripresa a giugno, rispetto ai mesi precedenti, ma purtroppo ancora i numeri che si registrano non hanno precedenti, solo la F ...

