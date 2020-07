Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Briarpatch con Rosario Dawson cancellato da USA Network (Di venerdì 17 luglio 2020) Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e Cancellazioni Serie tv a partire da giugno 2016 – Rinnovi e Cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: ultimo aggiornamento 16 luglio Briarpatch con Rosario Dawson cancellato dopo una sola stagione da USA Network. La Reina del Sur Telemundo e Netflix ordinano la terza ... Leggi su dituttounpop

