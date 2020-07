Rimborsabile in Italia farmaco anti-epatite C che riduce durata trattamento (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Rimborsabile in Italia per Maviret (glecaprevir/pibrentasvir) per la riduzione della durata della terapia in pazienti con epatite C cronica anche di genotipo 3, affetti da cirrosi compensata e naïve al trattamento, che prevede una singola somministrazione al giorno, da 12 a 8 settimane. Il farmaco, fa sapere AbbVie in una nota, era già indicato come regime pangenotipico (genotipi 1-6), con una singola somministrazione al giorno, della durata di 8 settimane per pazienti non cirrotici affetti da epatite C, e naïve rispetto al trattamento, e come regime terapeutico, con una singola somministrazione giornaliera, della durata di 8 settimane per pazienti affetti da Hcv di ... Leggi su liberoquotidiano

