Riforma pensioni, lavoro di cura e smart working: donna al centro, parla Nunzia Catalfo (Di venerdì 17 luglio 2020) Riprendiamo dalla pagina facebook istituzionale del Ministro Nunzia Catalfo questa importante apertura nei confronti delle donne, il Governo, si legge nel post pubblicato poche ore fa, nella sua agenda politica, oggi più che mai, deve orientarsi verso un maggiore riconoscimento del ruolo della donna nel mercato del lavoro e dei suoi diritti. Su questi aspetti e sul riconoscimento del lavoro di cura della donna anche ai fini previdenziali si batte da tantissimo tempo l’amministratrice del CODS, comitato opzione donna social, Orietta Armiliato. Va da sé che una maggiore tutela della donna in ambito lavorativo, una parità di genere nelle retribuzioni, una spinta alla conciliazione ‘vera’ tra vita e ... Leggi su pensionipertutti

