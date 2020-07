Riforma pensioni: fuori dal lavoro a 62 anni anche dopo quota 100? Le ipotesi (Di venerdì 17 luglio 2020) Fra poco dovremo dire addio alla quota 100, misura che ha permesso il pensionamento con 62 anni di età se in possesso di almeno 38 anni di contributi. La quota 100, come ripetiamo da mesi, è in scadenza il 31 dicembre 2021. dopo tale data, scadendo l’Ape Sociale il 31 dicembre 2020, le uniche opzioni di pensionamento per chi non rientra nel sistema contributivo puro, resteranno la pensione di vecchiaia, quella anticipata e la quota 41 dedicata, però, esclusivamente ai lavoratori precoci. Post quota 100: ancora pensione a 62 anni? Sia il vice Ministro all’Economia, Antonio Misiani che altri voci del governo, hanno confermato che dopo la sua naturale ... Leggi su notizieora

