Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regolarmente, spiegherò in tv” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Mentre la casa brucia la ministra dell’Istruzione si preoccupa dell’arredatore”. Così Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda hanno lanciato l’allarme: “A settembre non ci sono le condizioni per ripartire”. Secondo le sigle sindacali non bastano le risorse stanziate, ovvero i 2mila miliardi annunciati dalla ministra Lucia Azzolina. Che attraverso l’Huffington Post replica: “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io, adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai sindacati mi aspetto collaborazione”. Da parte loro, però, non sono sufficienti i 50mila ... Leggi su ilfattoquotidiano

