Rider, il 3 agosto tavolo al ministero del Lavoro con organizzazioni e sindacati. Catalfo: “Diamo loro un contratto collettivo” (Di venerdì 17 luglio 2020) sindacati e organizzazioni legate ai Rider si siederanno per la prima volta intorno a un tavolo con i rappresentanti del ministero del Lavoro. Lo ha comunicato la stessa ministra Nunzia Catalfo su Facebook invitando le parti a un incontro fissato per il 3 agosto: “Uno dei prossimi obiettivi che dobbiamo centrare per allargare diritti e tutele dei lavoratori è quello di dare ai Rider un contratto collettivo nazionale di Lavoro – ha spiegato la titolare del dicastero – Sono certa che con un dialogo aperto e costruttivo si possa giungere alla stipula di un accordo collettivo in grado di assicurare ai Rider un quadro di tutele certe ed effettive che permetta ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Uno dei prossimi obiettivi che dobbiamo centrare per allargare diritti e tutele dei lavoratori è quello di dare ai rider un contratto collettivo nazionale di lavoro. Ieri ho proposto che sia il mio M ...

