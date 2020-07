Ricordate la “prof” dell'Eredità? Micro bikini e stacco di coscia irreale: mentre esce dalla piscina… | Foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Cristina Buccino è nota dal punto di vista televisivo per aver ricoperto il ruolo della professoressa sexy a L'Eredità, condotta su Rai1 da Carlo Conti. A 35 anni la showgirl è in una forma fisica invidiabile, al punto da far girare la testa a tutti i fan che la seguono sui social. In particolare gli ultimi scatti pubblicati su Instagram hanno scatenato le reazioni del web, che non è rimasto indifferente dinanzi a cotanta bellezza: la Buccino è stata immortalata mentre esce dall'acqua della piscina in un Micro bikini arancione che si adatta alla perfezione al suo fisico scolpito. Il décolleté sembra essere pronto ad esplodere dal reggiseno, mentre là sotto lo stacco di ... Leggi su liberoquotidiano

trash_italiano : Ricordate: la distanza da persone come Ciavy la si mantiene anche senza Covid-19. #TemptationIsland - LaStampa : Ricordate la famosa pistola elettrica? Non entrerà in dotazione. Al banco di prova della Polizia il cavo elettrico… - stanzaselvaggia : Oggi a seguito della mia inchiesta, con un post #odiareticosta ridimensiona la sua attività da assistenza legale a… - Guendal52177841 : RT @GagliardoneS: Vi ricordate di Bibbiano? Vi ricordate del figlio di Grillo? E' REATO saper qualcosa in merito? - via_portami : RT @Luca_Mussati: Su #Autostrade riconosco a #Toninelli il grande merito di aver desecretato gli scandalosi contratti e allegati delle conc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate &ldquoprof&rdquo Vi ricordate com'era Gardaland 45 anni fa? Il video-amarcord Prima Treviglio Il nuovo set LEGO dedicato a Nintendo

Siete dei grandi amanti dei videogiochi vintage? Ricordate con nostalgia le vecchie console Nintendo e i primissimi giochi di Super Mario? LEGO arriva in vostro aiuto con un nuovissimo set dedicato a ...

Le cartoline dagli aeroporti di Mateusz Napieralski

Siete dei grandi amanti dei videogiochi vintage? Ricordate con nostalgia le vecchie console Nintendo e i primissimi giochi di Super Mario? LEGO arriva in vostro aiuto con un nuovissimo set dedicato a ...

Siete dei grandi amanti dei videogiochi vintage? Ricordate con nostalgia le vecchie console Nintendo e i primissimi giochi di Super Mario? LEGO arriva in vostro aiuto con un nuovissimo set dedicato a ...Siete dei grandi amanti dei videogiochi vintage? Ricordate con nostalgia le vecchie console Nintendo e i primissimi giochi di Super Mario? LEGO arriva in vostro aiuto con un nuovissimo set dedicato a ...