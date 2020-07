"Richieste impraticabili? Non ce la beviamo". Il falco Rutte inguaia Conte: il premier si gioca faccia e governo (Di venerdì 17 luglio 2020) Dimenticatevi un accordo, il vertice Ue non finirà in questo modo. Sul Recovery fund le posizioni sono chiare quanto distanti: Giuseppe Conte ha definito la proposta di Mark Rutte “incompatibile con i trattati” e “impraticabile sul piano politico”. Non si è fatta attendere la replica del premier olandese: “Richieste impraticabili? Non ce la beviamo. Questa è una situazione eccezionale, che richiede una solidarietà eccezionale e per la quale si possono trovare soluzioni straordinarie. Non possiamo accollarci un debito senza accertarci che i fondi trasferiti siano spesi bene”. Insomma, l'Olanda non ha alcuna intenzione di cedere e tira dritta per la sua strada, che prevede l'imposizione di un potere di veto ai singoli Stati ... Leggi su liberoquotidiano

Fonti diplomatiche olandesi replicano al premier Conte che aveva detto che le richieste di Amsterdam sono impraticabili: "Non ce la beviamo". Questa "è una situazione eccezionale, che richiede una ...

Fonti diplomatiche olandesi replicano al premier Conte che aveva detto che le richieste di Amsterdam sono impraticabili: "Non ce la beviamo". Questa "è una situazione eccezionale, che richiede una ...