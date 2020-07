«Riccardino», nell’anniversario della morte, l’ultima meraviglia di Andrea Camilleri (Di venerdì 17 luglio 2020) È una fine strana, quella di Riccardino. L’ultimo Montalbano, il romanzo destinato a distruggere il grande sogno di Vigata, di un mondo sospeso nel tempo, dove tutto è identico a come appare, non è stato scritto di getto, da un Andrea Camilleri ormai conscio di essere avviato al tramonto. Riccardino, in uscita giovedì 16 luglio, anticipando di un giorno il primo anniversario dalla morte dello scrittore – avvenuta il 17 luglio 2019 – è frutto di un lavoro di ricerca, di pazienza e dedizione. Camilleri, la cui Sicilia è stata celebrata alle 17.30 di giovedì pomeriggio, con un appuntamento speciale alla Feltrinelli di Palermo, lo ha cominciato nel 2004, dieci anni dopo aver dato alla luce il Commissario Montalbano. Era stata, allora, un’illuminazione subitanea. Non voleva perderla, Camilleri, nei fumi di una vecchiaia che incombeva minacciosa. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Riccardino nell’anniversario La Sardegna che si legge. Un festival a Gavoi Sky.it