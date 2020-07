Repubblica: Osimhen sarà la prima pietra del nuovo ciclo di Gattuso (Di venerdì 17 luglio 2020) Il nuovo Napoli di Gattuso, quello della prossima stagione, ripartirà da Victor Osimhen. La trattativa per l’attaccante nigeriano del Lille ha subito un rallentamento, si è complicata, ma Repubblica Napoli parla dell’importanza anche simbolica dell’affare. Gattuso ha bisogno di forze fresche, affamate, perché la vecchia guardia napoletana è ormai sazia. Ci vogliono motivazioni importanti. E, naturalmente, c’è l’aspetto tecnico. “Per il futuro arriverà invece a dargli manforte Victor Osimhen, il centravanti chiesto da Ringhio e destinato a diventare a breve il colpo più costoso dell’era di Aurelio De Laurentiis. L’acquisto del giocatore nigeriano, 22 anni, avrà un significato tecnico e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: Osimhen sarà la prima pietra del nuovo ciclo di Gattuso L’acquisto dell’attaccante nigeriano avrà un si… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Giuntoli ha tranquillizzato #Gattuso sull'accordo per #Osimhen. - FelixPerrella : RT @rep_napoli: Osimhen è del Napoli, trattativa conclusa [aggiornamento delle 13:55] - SportRepubblica : Napoli, ci siamo per Osimhen: 'Trattativa ai dettagli finali' - liberatoferrara : RT @PSN1926: Repubblica :” Arriverà presto la fumata bianca per Osimhen” @persemprena -