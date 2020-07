Regionali Puglia, il M5s non sosterrà Emiliano. Crimi: “Nessun passo indietro su Laricchia” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “Non ci sara’ alcun incontro per chiedere un passo indietro ad Antonella”. Lo dice Vito Crimi, in un post su facebook dedicato alle elezioni regionali in Puglia. Leggi su dire

