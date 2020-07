Regionali Liguria, Sansa il candidato di Pd-M5s (Di venerdì 17 luglio 2020) Ferruccio Sansa il candidato di Pd-M5s alle Regionali in Liguria. Sciolti i dubbi dei grillini. GENOVA – Ferruccio Sansa il candidato di Pd e M5s alle Regionali in Liguria. Il nome del giornalista aveva creato delle discussioni all’interno dei grillini con Grillo e lo stesso Di Maio non convinti da questo profilo. Resistenze e perplessità che sono state fugate dopo una chiamata tra Beppe Grillo e il capo politico Vito Crimi, da sempre a favore di questa alleanza. Nelle prossime settimane inizierà una campagna elettorale comune per cercare di conquistare la regione che attualmente è in mano al Centrodestra con Giovanni Toti, grande favorito alla vigilia. Il passo indietro di Italia Viva La candidatura di ... Leggi su newsmondo

