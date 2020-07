Regionali: Crimi sente Grillo e scioglie riserva su Sansa in Liguria (Di venerdì 17 luglio 2020) Prima il sì, poi il no, ora di nuovo sì: il M5s ha sciolto la riserva sulla candidatura del giornalista Ferruccio Sansa alla presidenza della Liguria alle prossime Regionali di settembre. E' dell'... Leggi su tg.la7

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - E' caos in Liguria, fresca di intesa, ma lo è anche in Puglia. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, a inizio della settimana prossima il capo politico del ...M5s fa quadrato sulla candidatura di Ferruccio Sansa insieme al Pd per le Regionali in Ligrtia dopo le indiscrezioni che parlavano di dubbi in una parte dei pentastellati. Il capo politico M5s Vito Cr ...