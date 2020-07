Regionali, colpaccio di Forza Italia: in campo l’imprenditore Franco Silvestro (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si rafForza la lista di Forza Italia in vista delle Regionali del prossimo settembre. A quanto apprende Anteprima24.it, infatti, l’imprenditore Franco Silvestro, leader nel settore dei materassi, uno dei primi clienti del gruppo Mediaset, avrebbe accettato di scendere in campo con gli azzurri. Silvestro, con alle spalle una esperienza politica come presidente del consiglio comunale di Arzano, avrebbe risposto sì alle sollecitazioni giunte dal quartier generale di Silvio Berlusconi a Roma. La sua candidatura, nel partito, viene considerata un vero e proprio colpaccio. L'articolo Regionali, colpaccio di Forza ... Leggi su anteprima24

L’elegante sala degli Arazzi in Comune a Ferrara ha ospitato ieri mattina la presentazione del progetto di collaborazione tra il Team Volley Portomaggiore e la 4 Torri, che ha permesso, dopo quindici ...

Sondaggi elettorali: una Lega così bassa non si vedeva da oltre 2 anni

Le prossime elezioni regionali potrebbero regalare altra gloria al centrodestra che prova a conquistare Marche e Puglia, un colpaccio che avrebbe ripercussioni pesanti sulla stabilità del governo.

