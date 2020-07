Recovery Fund, Rutte: 'Possibilità di raggiungere accordo sono meno del 50%' (Di venerdì 17 luglio 2020) 'Vedo poco meno del 50% di Possibilità di raggiungere un accordo' sul Recovery Fund 'entro domenica'. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. 'E' ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza,… - borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - ilfoglio_it : Come l’Italia arriva al vertice europeo. Si comincia oggi il negoziato per il salvataggio post Covid. Orari, propos… - GiaPettinelli : Recovery Fund: Rutte, possibilità accordo meno del 50% - Affaritaliani : Consiglio Ue, Conte: 'Superare le divergenze. Tutti i paesi diano contributo' -