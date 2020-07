Recovery Fund, Rutte (Olanda): "Possibilità di accordo sotto il 50%" (Di venerdì 17 luglio 2020) È iniziato stamane a Bruxelles un importantissimo Consiglio Europeo che ha al centro l’accordo per il Recovery Fund. Il leader europei cercano un’intesa a 27, ma la strada si fa subito in salita. Continua ad essere intransigente la posizione del premier olandese Mark Rutte, che al suo arrivo a Bruxelles ha dichiarato ai giornalisti presenti: "Vedo poco meno del 50% di Possibilità di raggiungere un accordo entro domenica". Da subito “ostile” alla posizione italiana, Rutte ha ammesso che sia "ancora possibile raggiungere un compromesso a questo vertice", ma aggiunge che "ci aspetta un duro lavoro". L’Olanda, in cambio degli aiuti vuole sostanzialmente "vedere le riforme".Gualtieri: "Decisivo chiudere presto il ... Leggi su blogo

