Recovery fund, i leader d’Europa faccia a faccia per l’ultimo miglio. La partita è Italia-Olanda (Di venerdì 17 luglio 2020) L’ultimo miglio per arrivare al Recovery fund. I leader europei tornano a confrontarsi di persona a Bruxelles, la speranza è quella di chiudere il Consiglio europeo con un accordo. I leader europei tornano a riunirsi in occasione del Consiglio europeo dell Recovery fund. Dopo settimane di confronti a distanza i 27 leader europei tornano ad incontrarsi di persona, faccia a faccia, a Bruxelles. E sul tavolo c’è un dossier spinoso, quello del Next Generation EU proposto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La speranza è al termine di questa due giorni di trattative serrate si possa arrivare ad un accordo condiviso. Scenario ... Leggi su newsmondo

