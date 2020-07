Recovery fund, i leader dei 27 alla resa dei conti. Al tavolo del Consiglio Ue la minaccia di veti incrociati su bilancio e aiuti per la ripresa (Di venerdì 17 luglio 2020) La possibilità di aggirare il vincolo dell’unanimità sulle norme europee in materia fiscale. Gli sconti sui contributi al budget comunitario, di cui finora hanno goduto i nordici ma che potrebbero essere bloccati con un veto. I criteri di ripartizione dei fondi strutturali e i requisiti per riceverli, tra cui il rispetto dello Stato di diritto. Sul tavolo rotondo intorno al quale i leader europei siederanno venerdì e sabato dopo mesi di vertici in videoconferenza ci saranno, certo, le cartelline con i dossier preparati dalle rispettive delegazioni. Ma ognuno dei Ventisette, oltre alla mascherina, porterà al Consiglio Ue convocato per trovare la quadra sul bilancio 2021-2027 e sui prestiti e sussidi per la ripresa post Covid anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

