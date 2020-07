Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma dobbiamo superarle nell’interesse di tutti cittadini Ue” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Ho piena consapevolezza delle divergenze esistenti ma anche forte determinazione che dobbiamo superarle e non nell’interesse solo della comunità italiana e dei cittadini italiani che hanno sofferto e stanno soffrendo molto, ma nell’interesse di tutti i cittadini europei“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Consiglio europeo, dove si aprirà il negoziato sul Recovery fund. Davanti alle telecamere il presidente del Consiglio ha ribadito il messaggio anche in inglese per i cronisti stranieri L'articolo Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

