Recovery Fund, accordo sempre più lontano. Rutte respinge la proposta del presidente Michel e l'Austria dice "no" al piano da 500 miliardi (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio) Nessun passo indietro. Il premier olandese non cede e insiste con la richiesta di un'approvazione all'unanimità, in Consiglio, dei piani nazionali di riforma per i Paesi beneficiari del Recovery Plan. E nonostante gli sia stato ripetuto che con la base legale usata per il Recovery Plan (la stessa della politica di coesione) non sia possibile, il primo ministro dei Paesi Bassi non cede. Al termine del primo giorno di vertice – che riprenderà domani alle 11 – un ulteriore "no" è arrivato anche dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz che ha rifiutato l'attuale proposta sul Recovery Fund che prevede 500 miliardi di aiuti a fondo perduto. Vienna in particolare non vuole che si crei ...

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - luigidimaio : A Bruxelles in queste ore si sta giocando una partita importantissima. Si decide il futuro dell’Italia e di tutta l… - NicolaPorro : Meno male che l’incontro tra #Conte e #Rutte era andato bene, nuovo muro dell’Olanda sul #recoveryfund. Intanto il… - mariani1956lia2 : RT @borghi_claudio: Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se avesse… - giovangolo : Volevo dire a #Conte di sentirsi libero di rovesciare il tavolo al #ConsiglioEuropeo. Anche se dovrà sfasciare l'… -