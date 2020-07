Record Usa, 68 mila casi di Covid in un giorno. I morti salgono a 138 mila (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuovo Record di contagi quotidiani da coronavirus negli Stati Uniti, 68.428 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati invece 974. Il totale sale rispettivamente a 3.560.364 positivi e 138.201 morti. Lo rende noto l’università americana Johns Hopkins.Resta molto esposto il Brasile. I casi di coronavirus superano i due milioni, per la precisione i contagi sono 2.012.151, mentre i morti sono 76.688, cifre che pongono il Paese sudamericano al secondo posto per casi e vittime dopo gli Stati Uniti. Intanto le restrizioni adottate da sindaci e governatori brasiliani sono state allentate in molti Stati, come a Rio de Janeiro, dove oggi riaprono spiagge ed attrazioni turistiche. Dalla fine di maggio, il Paese sudamericano ha registrato una media di mille decessi al giorno ... Leggi su huffingtonpost

