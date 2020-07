Record di prenotazioni elvetiche per le vacanze in Svizzera (Di venerdì 17 luglio 2020) Ticino e Grigioni tra le mete preferite degli svizzero-tedeschi. I Romandi preferiscono invece il Vallese Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Record di prenotazioni elvetiche per le vacanze in Svizzera #coronavirus #svizzera #turismo @MySwitzerland_i… - _euphxoria_ : @luigina_chris98 @AgustDsBitch_ ma che c’entra,non puoi andare a chiederle di fare servizi sui bts. Come ha detto u… - CristinaGrion : RT @Ansa_Fvg: Montagna: in Friuli Zipline da record Ue, 3km di adrenalina. A Sauris. Gomiero, prenotazioni turisti su monti Fvg promettenti… - Ansa_Fvg : Montagna: in Friuli Zipline da record Ue, 3km di adrenalina. A Sauris. Gomiero, prenotazioni turisti su monti Fvg p… -

Ultime Notizie dalla rete : Record prenotazioni Record di prenotazioni elvetiche per le vacanze in Svizzera Ticinonline Termoscanner, gel e nomi sul registro via al primo calcetto post-lockdown

A San Genesio e Belgioioso squadre di amici già in campo. Per le prossime serate è già record di prenotazioni IL CASO La partita più attesa. Dopo quasi quattro e mezzo di stop gli amanti del ...

Usa, Trump per la prima volta in pubblico con la mascherina. Nel paese record di contagi

"Non sono mai stato contro le mascherine, credo che bisogna valutare tempo e luogo", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti. Nel paese ieri registrati 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, ...

A San Genesio e Belgioioso squadre di amici già in campo. Per le prossime serate è già record di prenotazioni IL CASO La partita più attesa. Dopo quasi quattro e mezzo di stop gli amanti del ..."Non sono mai stato contro le mascherine, credo che bisogna valutare tempo e luogo", ha spiegato il presidente degli Stati Uniti. Nel paese ieri registrati 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, ...