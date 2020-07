Record di casi nel Mondo: ieri quasi 250 mila, situazione fuori controllo negli Usa (Di venerdì 17 luglio 2020) L’epidemia nel Mondo non si ferma. Anzi, se possibile, aumenta e diventa sempre più acuta. Nella giornata di ieri, giovedì 16 luglio, i numeri peggiori da quando il Covid-19 è ormai entrato a far parte della nostra vita: addirittura quasi 250 mila nuovi contagi, un numero incredibile con gli Usa che continuano a detenere il triste primato di Record di contagi, ieri oltre 70 mila per un totale di quasi 3 milioni e 700 mila. I morti negli Stati Uniti sono oltre 141 mila, in Brasile quasi 77 mila, nel Mondo quasi 600 mila. Picco anche in Sudafrica, Messico, Colombia. In Europa tornano a risalire ... Leggi su sportface

Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - SkyTG24 : Coronavirus, negli Usa altri 68.400 casi: è record. L'India supera 1 milione di contagi - imusumarra : RT @Adnkronos: #Coronavirus, in #Usa nuovo record: oltre 77mila casi in 24 ore - TeoloMassimo : RT @Emergenza24: UPDATE [17.07-12:00] #Worldwide #Mondo +++RECORD DI NUOVI CASI AL GIORNO+++ #epidemia #polmonite da #coronavirus #coronav… -