Reclamo Renault: la FIA chiede chiarimenti a Mercedes (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Reclamo Renault di domenica scorsa nei confronti della Racing Point è ormai sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori del circus. Notizia di stamane è che i responsabili tecnici della Federazione sono tuttora impegnati nell’analisi dell’impianto frenante della RP20 di Perez e Stroll a confronto con quello della Mercedes W11 del 2019. Quindi il rapporto finale impiegherà ancora un paio di settimane prima di essere reso noto, probabilmente nel weekend del GP di Silverstone. Al momento ad essere sub iudice restano solo i risultati del GP di Stiriala: la protesta Renault, è da considerarsi vincolante solo per la seconda gara della stagione. Ovviamente se la scuderia francese dovesse presentare un nuovo Reclamo in questo weekend, anche i risultati ... Leggi su sport.periodicodaily

