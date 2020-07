Rebelot – Milano (Di sabato 18 luglio 2020) Rebelot Ripa di Porta Ticinese, 55 – 20143 Milano Tel. 02/84194720 Sito Internet: www.Rebelotnavigli.com Tipologia: tapas Prezzi: calici di vino 6/9€, cocktail 9€, antipasti 12/15€ Giorno di chiusura: mai OFFERTASi definisce un luogo di “miscelazione di spiriti con servizio di cucina”, un locale ideale per una cena dai sapori mediterranei o per un aperitivo rilassato con vista sul Naviglio Grande. Noi abbiamo scelto la seconda soluzione, un momento di relax con un calice di vino scelto da una lista piuttosto ampia. Oltre a una decina di cocktail originali, infatti, il menù offre un variegato panorama tra bollicine, bianchi, rossi, rosati e vini da dessert e da meditazione, alcuni disponibili al calice, molti altri in bottiglia. Prevalentemente si tratta di etichette italiane e francesi, con ... Leggi su secoloditalia

