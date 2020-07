Reazione a Catena 17 luglio 2020: Gli Scioglilingua vincono 69mila euro (Di venerdì 17 luglio 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, venerdì 17 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni Gli Scioglilingua. I campioni provenienti da Roma studiano tutti mediazione linguistica, e da qui l’origine del loro nome. Gli Scioglilingua – Luigi, Davide e Daniele -, al loro secondo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 69.000 euro. Il loro montepremi totale sale dunque a 69.000 euro. Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. ... Leggi su ascoltitv

Notiziedi_it : Reazione a Catena 2020, Gli Scioglilingua hanno vinto 69.000 euro: ecco chi sono - italiaserait : Reazione a Catena, puntata 17 luglio 2020: chi ha vinto, qual è la parola finale - FedericoBrenti : Complimenti Luigi di Reazione a catena, bravissimo! - LinkaTv : E' iniziato Reazione a catena su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - homveless : Sto sclerando per la mia amichetta a reazione a catena AAAAA -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione Catena

Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...E’ andata molto bene la seconda partecipazione degli Scioglilingua a Reazione a catena: campioni in carica da ieri sera, quando hanno battuto le Coast to Coast, gli Scioglilingua (Davide, Luigi e ...