Real Madrid: Vince la Liga Spagnola (Di venerdì 17 luglio 2020) Un’altro enorme successo per la squadra di Zinedine Zidane, il Real Madrid torna a Vincere la Liga Spagnola. Real campeòn di Spagna. Per la 34 volta nella sua storia. Un’autentica impresa in rimonta, quella di Zidane e i suoi, capaci di raggiungere qualcosa come dieci vittorie su dieci dal lockdown in poi. Zinedine Zidane ha dato nuove energie mentali a questa squadra, che ha cominciato di nuovo a Vincere. Liga: Vincono Real Madrid e Barcellona, le merengues rimagono a + 4 Real Madrid: Vince la Liga Ieri il Real Madrid ha vinto per l’ultima volta con il risultato di 2-1 ... Leggi su sport.periodicodaily

