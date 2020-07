Real Madrid, gioia Florentino Perez: “Sergio Ramos chiuderà qui la carriera. Su Zidane…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Real Madrid si aggiudica la sua 34° Liga di Spagna. I blancos vincono 2-1 contro il VillarReal e festeggiano il successo in campionato. Esulta anche Florentino Perez che parlando ai microfoni di Movistar ha fatto il punto anche sui perni della squadra: Sergio Ramos e il mister Zinedine Zidane.Florentino Perez: "Sergio Ramos chiuderà qui la carriera"caption id="attachment 993009" align="alignnone" width="675" Zidane Sergio Ramos (getty images)/caption"Sergio Ramos terminerà la sua carriera a Madrid", ha annunciato senza esitazione Florentino Perez che, evidentemente, farà un'eccezione per il ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid campione di Spagna ???? E' il titolo numero 34 ?? - news24_napoli : Jovic è il piano B del Napoli! CorSport: il Real Madrid pare… - clikservernet : Real Madrid campione di Spagna, è il primo titolo del post-Cristiano Ronaldo. Il nuovo trascinatore? E’ il ‘vecchio… -

