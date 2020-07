Real Madrid, che bomba: torna Casillas. I dettagli dell’accordo (Di venerdì 17 luglio 2020) Iker Casillas torna al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal sito del giornale Marca, il portiere rimette piede nella sede del club storico per ricoprire un ruolo dirigenziale.IL RITORNOcaption id="attachment 915841" align="alignnone" width="1024" Casillas (getty images)/captionCasillas torna al Real Madrid in veste di consigliere, e sebbene il suo ruolo debba ancora essere definito nel corso delle prossime settimane, c'è già entusiasmo in Spagna per il suo rientro. L'ex calciatore madrileno malgrado sia ufficialmente ancora in attività non gioca dallo scorso anno, da quando è stato colpito da un infarto miocardico acuto durante un allenamento. Da quel momento ha iniziato a fare il ... Leggi su itasportpress

