Real Madrid campione, i complimenti di Theo Hernandez: «Titolo meritato» – FOTO (Di venerdì 17 luglio 2020) Theo Hernandez ha fatto i complimenti al Real Madrid per il Titolo di Campioni di Spagna conquistato ieri sera Il difensore del Milan, Theo Hernandez, ha fatto i complimenti al Real Madrid, sua ex squadra, dopo la vittoria della Liga ottenuta ieri sera attraverso il proprio profilo Twitter. Felicidades @RealMadrid 🏆 Merecidos campeones #34Ligas https://t.co/kcYEPRtis3 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 16, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid campione di Spagna ???? E' il titolo numero 34 ?? - mohammad_audu : Real Madrid il migliorre di tutti #campeoneshalamadrid34th - SkySport : RT @SkySportNBA: Real Madrid campione di Spagna: Embiid e Doncic festeggiano sui social #SkyNBA #NBA -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

Corriere dello Sport

Theo Hernandez ha dedicato un pensiero alla propria ex squadra, il Real Madrid, congratulandosi sportivamente per il titolo conquistato dai Blancos, ai danni di un Barcellona in calando. La conquista ...Centro al primo colpo. La corazzata comandata da Zidane non si fa pregare e taglia il traguardo della Liga alla prima occasione. Lo fa strappando la decima vittoria consecutiva, a testimonianza del tr ...